Два министра покинули правительство Свердловской области

Правительство Свердловской области покинули министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков и министром экономики и территориального развития Руслан Садыков. Согласно указу губернатора Дениса Паслера с ними не продлен договор.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, обязанности министра цифрового развития и связи региона до назначения нового руководителя будет исполнять замминимстра Алексей Сабуров, а министерство экономики временно возглавит замминистра Татьяна Гладкова. Остальные члены прежнего кабинета продолжат работать в статусе и.о. членов правительства.



УрБК писал, что ранее Денис Паслер подписал указ об отставке правительства региона. Оставшиеся в кабинете заместители губернатора и министры продолжат работу в статусе и.о.