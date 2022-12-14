УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:03

Два министра покинули правительство Свердловской области

Правительство Свердловской области покинули министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков и министром экономики и территориального развития Руслан Садыков. Согласно указу губернатора Дениса Паслера с ними не продлен договор.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, обязанности министра цифрового развития и связи региона до назначения нового руководителя будет исполнять замминимстра Алексей Сабуров, а министерство экономики временно возглавит замминистра Татьяна Гладкова. Остальные члены прежнего кабинета продолжат работать в статусе и.о. членов правительства.

УрБК писал, что ранее Денис Паслер подписал указ об отставке правительства региона. Оставшиеся в кабинете заместители губернатора и министры продолжат работу в статусе и.о.
