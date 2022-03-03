УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:42

УБРиР увеличил доходность накопительного счета «Промо»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 22 сентября увеличил доходность накопительного счета «Промо». Теперь промо-ставка, которая начисляется в первые два месяца по первому открытому счету, составит 9,5% годовых. Максимальная сумма, на которую действует промо-ставка, поднята до 1 млн руб.

«Мы всегда внимательно следим за рынком и делаем для наших клиентов наиболее выгодные предложения по самым популярным продуктам. Накопительный счет «Промо» открывает каждый второй новый клиент и выбирает его за простоту использования, ведь деньги всегда остаются под рукой» — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.

Проценты по накопительному счету «Промо» с 22 сентября начисляются на минимальный в календарном месяце остаток средств и выплачиваются один раз в месяц. Если клиент предпочитает счет с ежедневной выплатой процентов, то ему больше подойдет «Накопительный счет».

Добавим, что накопительные счета УБРиР имеют большой спрос со стороны клиентов, а также имеют высокие оценки со стороны профессионального сообщества. Например, накопительный счет «Промо» входит в топ-5 самых выгодных, по данным агрегатора финансовых услуг Bankiros.ru, и в топ-10 — на Банки.ру.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.03.2022 В УБРиР поднимают ставки по вкладам в долларах США до 5% и в рублях — до 24% годовых

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поднял ставки по вкладам в рублях и ...

02.03.2022 УБРиР повысил ставки по вкладам и изменил условия для накопительных счетов

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по вкладам в рублях и ...

24.01.2022 УБРиР повысил ставки по накопительным счетам на 0,5 процентного пункта

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. С 24 января Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по ...

15.11.2021 УБРиР повышает максимальную доходность по накопительным счетам до 8,5% годовых

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. С 15 ноября Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по ...

13.10.2021 УБРиР увеличил доходность по накопительным счетам до 7,5% годовых

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по накопительным счетам. ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту23.08.2022Константин Селянин о динамике инфляции09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа
Архив новостей
Сентябрь 2022 (548)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18