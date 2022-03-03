УБРиР увеличил доходность накопительного счета «Промо»

В УБРиР поднимают ставки по вкладам в долларах США до 5% и в рублях — до 24% годовых

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поднял ставки по вкладам в рублях и ...