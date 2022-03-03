УБРиР увеличил доходность накопительного счета «Промо»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 22 сентября увеличил доходность накопительного счета «Промо». Теперь промо-ставка, которая начисляется в первые два месяца по первому открытому счету, составит 9,5% годовых. Максимальная сумма, на которую действует промо-ставка, поднята до 1 млн руб.
«Мы всегда внимательно следим за рынком и делаем для наших клиентов наиболее выгодные предложения по самым популярным продуктам. Накопительный счет «Промо» открывает каждый второй новый клиент и выбирает его за простоту использования, ведь деньги всегда остаются под рукой» — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.
Проценты по накопительному счету «Промо» с 22 сентября начисляются на минимальный в календарном месяце остаток средств и выплачиваются один раз в месяц. Если клиент предпочитает счет с ежедневной выплатой процентов, то ему больше подойдет «Накопительный счет».
Добавим, что накопительные счета УБРиР имеют большой спрос со стороны клиентов, а также имеют высокие оценки со стороны профессионального сообщества. Например, накопительный счет «Промо» входит в топ-5 самых выгодных, по данным агрегатора финансовых услуг Bankiros.ru, и в топ-10 — на Банки.ру.
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