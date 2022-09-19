УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:45

Курс доллара США на Московской бирже составляет 60,22 руб., евро — 59,22 руб.

УрБК, Москва, 22.09.2022. С начала сегодняшних торгов курс доллара остается примерно на прежнем уровне, а евро — снижается. По состоянию на 10.40 мск курс долл. США составляет 60,22 руб., евро — 59,22 руб.

Отметим, что на момент закрытия торгов 21 сентября курс долл. США составлял 60,69 руб., евро — 60,15 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже составляет 60,22 руб., евро — 60,15 руб.

УрБК, Москва, 19.09.2022. В первые часы торгов на Московской бирже курс доллара снижается, а евро — растет. По ...

17.08.2022 Курс доллара на Московской бирже снизился до 60,37 руб., евро — до 61,11 руб.

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. По состоянию на 14.50 мск курс долл. США на Московской бирже составляет 60,37 руб., ...

02.08.2022 Курс доллара США на Московской бирже составляет 60,22 руб., евро — 61,41 руб.

УрБК, Москва, 02.08.2022. После открытия торгов курс доллара на Московской бирже начал расти, а евро — снижаться. По ...

24.06.2022 Курс долл. США на Москвоской бирже составляет 53,36 руб., евро — 56,12 руб.

УрБК, Москва, 24.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро остались примерно на прежнем ...

14.06.2022 Курс доллара США на Мосбирже составляет 57,64 руб., евро — 59,93 руб.

УрБК, Москва, 14.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара начал расти, а евро — снижаться. По ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту23.08.2022Константин Селянин о динамике инфляции09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа
Архив новостей
Сентябрь 2022 (548)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18