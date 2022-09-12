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Спрос на онлайн-сервис по регистрации бизнеса от УБРиР ежемесячно повышается на 30%

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) фиксируют рост популярности онлайн-сервиса по регистрации бизнеса. Так, по данным аналитиков финансовой организации, количество клиентов, которые зарегистрировали предприятие через данный сервис, ежемесячно увеличивается на 30%.

Сервис позволяет быстро подготовить заявку для регистрации ИП или ООО с помощью онлайн-формы и дистанционно отправить пакет необходимых документов в налоговую инспекцию. При этом данная услуга от УБРиР предоставляется бесплатно, в том числе отсутствует необходимость платить госпошлину, сообщает пресс-служба банка.

Для подтверждения личности при подготовке документов клиент может обратиться в ближайший офис банка или заказать выезд сотрудника УБРиР по месту нахождения бизнеса. Специалист проконсультирует и поможет отправить документы на регистрацию через сервис, а также сможет сразу оформить заявку на открытие расчетного счета и подключение эквайринга.

«Мы очень ценим, что клиенты начинают свое дело вместе с УБРиР. Предприниматели могут рассчитывать на поддержку нашего банка на каждом этапе развития бизнеса», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Отметим, что помимо регистрации с помощью сервиса индивидуальные предприниматели могут изменить сведения об ОКВЭД, прописке, данные паспорта или информацию о гражданстве, а у общества с ограниченной ответственностью — поменять вид деятельности, внести информацию о новом руководителе или названии. Все эти вопросы можно решить быстро без посещения налоговой.

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