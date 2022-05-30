В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского начнет работу студия «Цветные камни»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) начинает работу студия «Цветные камни». На занятиях студентов будут обучать основам художественной обработки цветного камня, сообщает пресс-служба ЕМИИ.
Программа занятий рассчитана на учебный год — с конца сентября 2022 по май 2023 года. Первые занятия пройдут 24 сентября. Еженедельные тематические занятия в студии будут включать теоретический блок — «Беседы о камне», «Беседы об искусстве», а также практические уроки, что позволит студентам приобрести навыки работы с мягким и твердым камнем, познакомиться с каменной палитрой Урала и узнать о шедеврах, основных техниках и жанрах камнерезного искусства.
Фото предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея ИЗО
Занятия будут проводить кандидат искусствоведения заведующий отделом декоративно-прикладного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств куратор Центра истории камнерезного дела Сергей Винокуров и инструктор Центра мастер-камнерез Георгий Ашпур.
Все обучающиеся будут разделены на три возрастные группы, для детей будут проводиться занятия в будние дни. Стоимость одного занятия составит 250 руб. для участников до 18 лет, 350 руб. — для взрослых.
Отправить заявку на участие (включающую имя участника, возраст и номер телефона для связи) можно на электронную почту dpi@emii.ru.
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