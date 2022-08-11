Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в Екатеринбурге в связи со смогом

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В связи с появлением смога над Екатеринбургом, специалисты Управления Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования качества воздуха в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.



Дымка и запах гари наблюдаются в городе с утра 22 сентября. Их причиной могут быть лесные пожары: накануне в Свердловской области было зафиксировано 14 природных возгораний, из которых 12 локализовано.



В период смога санитарные врачи рекомендуют гражданам избегать длительного пребывания на открытом воздухе, не открывать окна, носить очки вместо линз, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а на улице носить маски и респираторы. При недомогании (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострении хронических болезней нужно обратиться к врачу.