Официальный курс доллара США вырос на 85 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 22.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2022 года. Курс долл. США вырос на 85,27 коп., до 60,86 руб., евро — на 16,03 коп., до 60,21 руб.
УрБК, Москва, 20.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 сентября 2022 года. Курс ...08.09.2022 Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 5 коп.
УрБК, Москва, 08.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября 2022 года. Курс долл. ...24.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 6,51 руб., курс евро — на 6,89 руб.
УрБК, Москва, 24.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2022 года. Курс долл. ...21.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., курс евро — на 1 руб. 18 коп.
УрБК, Москва, 21.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 февраля 2022 года. Курс долл. ...14.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1,6 руб., курс евро — на 1,5 руб.
УрБК, Москва, 14.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2022 года. Курс долл. ...