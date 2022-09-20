Официальный курс доллара США вырос на 85 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 22.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2022 года. Курс долл. США вырос на 85,27 коп., до 60,86 руб., евро — на 16,03 коп., до 60,21 руб.