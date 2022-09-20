УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:22

Официальный курс доллара США вырос на 85 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 22.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2022 года. Курс долл. США вырос на 85,27 коп., до 60,86 руб., евро — на 16,03 коп., до 60,21 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.09.2022 Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 20.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 сентября 2022 года. Курс ...

08.09.2022 Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 5 коп.

УрБК, Москва, 08.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября 2022 года. Курс долл. ...

24.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 6,51 руб., курс евро — на 6,89 руб.

УрБК, Москва, 24.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2022 года. Курс долл. ...

21.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., курс евро — на 1 руб. 18 коп.

УрБК, Москва, 21.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 февраля 2022 года. Курс долл. ...

14.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1,6 руб., курс евро — на 1,5 руб.

УрБК, Москва, 14.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2022 года. Курс долл. ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам23.08.2022Константин Селянин о динамике инфляции09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа
Архив новостей
Сентябрь 2022 (522)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18