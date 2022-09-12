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Инфляция на Южном Урале в августе замедлилась до 11,98%

УрБК, Челябинск, 21.09.2022. Годовая инфляция в Челябинской области замедляется четвертый месяц подряд. В августе она составила 11,98% после 12,91% в июле.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России, этот показатель ниже, чем в Уральском федеральном округе (12,17%) и России (14,3%).

В качестве основных причин замедления инфляции в августе указывается сдержанный потребительский спрос южноуральцев на товары длительного пользования, расширение их предложения внутри страны и укрепление рубля во II квартале этого года. В результате снизились темпы удорожания бытовой техники. Также в августе по сравнению с прошлым годом стали дешевле телевизоры, ноутбуки и смартфоны.

Помимо этого, на замедление инфляции оказала влияние ситуация на продовольственном рынке. Так, местные тепличные хозяйства нарастили объемы выпуска своей продукции. Благодаря этому ускорилось годовое снижение цен на огурцы и помидоры. За счет наращивания поставок из южных регионов страны стали быстрее снижаться цены на овощи из «борщевого набора».

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