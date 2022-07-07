В строительной сфере РФ наблюдается дефицит кадров при росте объемов строительства

УрБК, Москва, 21.09.2022. Кадровый центр Минстроя (Роскапстрой) отмечает значительный дефицит сотрудников в строительной отрасли. Об этом рассказала гендиректор организации Елена Сенкевич, сообщает «Интерфакс».



«Кадровый дефицит сложился в силу нескольких факторов. Два из них мы считаем ключевыми: увеличение объемов строительства и рост объемов промышленного производства для строительной отрасли, что повлияло, в том числе, на трудовую мобильность», — цитирует ее издание.



Гендиректор отметила, что недостаток работников наблюдается во всех нишах строительной сферы — от низкоквалифицированных специальностей до профессионалов с большим опытом. Е. Сенкевич добавила, что сейчас профессиональные ресурсы стали очень гибкими и мобильными, из-за чего их тяжело удержать у одного работодателя.