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Вчера, 17:01

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 1%

УрБК, Москва, 21.09.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,52 руб., евро — 60,02 руб.

С начала сегодняшних торгов курс доллара США снизился на 0,1%, евро — на 1%.

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