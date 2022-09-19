Новые троллейбусы для Екатеринбурга покрасят в синий цвет

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору цвета новых троллейбусов, которые закупят для уральской столицы. Новый транспорт окрасят в синий цвет, рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.
Горожане выбирали между синей, оранжевой, красной и желтой окраской. Первый вариант набрал 47,7% голосов.
«Планируем, что половина приобретаемых троллейбусов поступит в Екатеринбург до конца этого года. Остальные — в первом полугодии 2023-го. Обновится значительная часть городского парка троллейбусов», — написал А. Орлов.
Напомним, что уральская столица получила из федеральной казны 1 млрд руб. на приобретение новых троллейбусов. Еще 225 млн будет добавлено из областного и муниципального бюджетов. На эти деньги будет куплено 45 единиц транспорта.
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