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Екатеринбург получил средства на покупку новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Екатеринбургу выделили средства на приобретение новых троллейбусов. Сейчас идет подготовка документов для проведения конкурса на их закупку, рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

В связи с этим на официальном портале Екатеринбурга запущено голосование по выбору цвета нового транспорта. Его итоги объявят 21 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что уральская столица получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на покупку троллейбусов. Еще 225 млн руб. будет выделено из областного и муниципального бюджетов. Всего планируется приобрести 45 единиц транспорта.

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