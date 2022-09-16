Развивая энергосистему

Специалисты Нижнетагильских электрических сетей (входит в состав филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго») провели технологическое присоединение объектов на озере Таватуй (Невьянский ГО) и в окрестностях горы Белой (рядом с Нижним Тагилом).



В частности, рядом с горнолыжным комплексом «Гора Белая» возвели две воздушные линии электропередачи с напряжением 6 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 0,04 км, а также смонтировали новую однотрансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ. Все это должно повысить надежность электроснабжения находящегося рядом поселка Уралец.



Для базы отдыха в поселке Приозерный на озере Таватуй энергетики построили новую и реконструировали существующую ЛЭП 0,4 кВ, провели комплексную модернизацию трансформаторной подстанции.



При строительстве новых энергообъектов использовались железобетонные опоры и надежный изолированный провод СИП. Кроме того, установлены устройства защиты от перенапряжений, разъединители и автоматические выключатели с селективностью отключения, а также современные измерительные комплексы, которые учитывают потребление и мониторинг параметров сети.



Принятые энергетиками меры дали возможность обеспечить выдачу запрашиваемой заявителями суммарной мощности 200 кВт.



Также ранее энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили технологическое присоединение объектов освещения Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Для этого были подключены 14 комплектных трансформаторных подстанций, от которых получают электроэнергию 653 опоры уличного освещения.



Все это позволило выдать мощность в объеме 360 кВт. Данный объект имеет третью категорию надежности электроснабжения. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, — 10 кВ.



Помимо этого, специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» провели технологическое присоединение базовых станций сотовой связи в Новолялинском и Волчанском городских округах. В рамках договоров технологического присоединения энергетики возвели сетевые инфраструктуры (участки линий электропередачи 0,4 кВ с установкой трехфазных измерительных комплексов) для электроснабжения объектов связи в Волчанске и поселке Вьюжный Волчанского городского округа, а также в поселке Лобва Новолялинского городского округа.



Выполненные мероприятия позволили обеспечить надежное электроснабжение объектов сотовой связи в Волчанском и Новолялинском городских округах, население которых суммарно составляет более 30 тыс. человек.



Добавим, что энергетическая компания занимается развитием инфраструктуры уральской столицы. Так, энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили ремонты на 28 подстанциях (ПС) 35-110 кВ. Благодаря этому выросла надежность электроснабжения более 380 тыс. жителей Орджоникидзевского, Чкаловского, Верх-Исетского, Кировского и Октябрьского районов.



В число потребителей на этих территориях входят 68 школ, 92 детских сада, 82 учреждения здравоохранения, насосные станции МУП «Водоканал», теплопункты, жилые дома и так далее.



На нескольких объектах прошел текущий ремонт трансформаторов 35-110 кВ. На ПС «Московская» отремонтированы два разъединителя 35 кВ. На ПС «Новая», «Кировская», «Хрустальная», «Северка» завершены комплексные ремонты, в которые входят техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, высоковольтные испытания и измерения, покраска и обновление диспетчерских наименований.



Кроме того, сотрудники западных электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» были задействованы в ремонте двух воздушных линий электропередачи 110 кВ. Это оборудование обеспечивает электричеством потребительские центры питания в Первоуральске. Это позволило подготовить электросетевой комплекс города к осенне-зимнему периоду.



Всего в компании на 2022 год программа ремонтов и технического обслуживания запланирована в объеме 407,4 млн руб.



Фото предоставлено департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»