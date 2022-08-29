Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области за месяц вырос почти на 10%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в августе составил 69 тыс. 728 руб. Это на 9,8% больше уровня предыдущего месяца (63 тыс. 511 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 11-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру лимитов по кредитным картам за указанный период оказалась Москва (111,4 тыс. руб.), на второй — Санкт-Петербург (95,9 тыс. руб.), на третьей — Московская область (91,8 тыс. руб.), на четвертой — ХМАО (88,3 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Ленинградская область (79,6 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам в августе составил 74 тыс. руб., что на 7,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем (68,6 тыс. руб.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в августе средние лимиты по кредитным картам практически достигли февральских значений. По его мнению, это объясняется общей стабилизацией ситуации в сегменте кредитных карт, а также эффективным управлением банками кредитным риском с помощью лимитов по картам.