Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить работу по развитию проекта «Единая социальная карта»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу по развитию проекта «Единая социальная карта». Соответствующее заявление глава региона сделал в ходе заседания оперштаба, призванного обеспечить экономическую и социальную стабильность Среднего Урала.



«Губернатор, в частности, дал поручение — усилить работу по развитию проекта «Единая социальная карта» за счет увеличения числа партнеров ЕСК. Так, минздрав Свердловской области проработает этот вопрос с предприятием «Фармация», в зоне ответственности которого — обеспечение уральцев лекарственными препаратами», — сообщает региональный департамент информационной политики.



Отметим, что с помощью ЕСК можно получать социальные выплаты, оплачивать товары и услуги, проезд в общественном транспорте, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от партнеров проекта.



Также в ходе заседания оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности обсуждалась текущая ситуации в промышленном комплексе и секторе здравоохранения Свердловской области.