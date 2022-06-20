ММК принимает участие в Международной выставке по коммерческой недвижимости и ритейлу NatMallExpo 2022 в Москве

УрБК, Магнитогорск, 21.09.2022. ПАО «ММК» принимает участие в Международной выставке по коммерческой недвижимости и ритейлу NatMallExpo 2022, открывшейся 20 сентября в Москве. На стенде ММК — различные проекты и объекты недвижимости компании, представляющие интерес для инвестиций, в том числе выставленные на продажу непрофильные активы Группы ММК, сообщает управление информации и общественных связей металлургического предприятия.



Главная выставка коммерческой недвижимости и ритейла NatMallExpo проходит 20-22 сентября в «Крокус Экспо». Это традиционное место встречи девелоперов, управляющих, консалтинговых и инвестиционных компаний, разработчиков и поставщиков оборудования и сервисов, а также представителей розничной отрасли.



Одно из перспективных предложений, представленных на стенде ММК, возможность участия в проекте по преобразованию городского пространства «Притяжение». Инициатором и инвестором парка стал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Первая очередь парка была запущена в Магнитогорске в июле этого года. Планируется, что к 2025 году здесь завершится комплексное освоение территории площадью порядка 400 га. Здесь будет создано круглогодичное мультифункциональное пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тыс. кв. м., включая образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты, рестораны и кафе.



Масштаб проекта дает возможность потенциальным партнерам перспективы для развития бизнеса в сфере услуг. Новая инфраструктура позволит создать сотни рабочих мест, в том числе в смежных индустриях, занимающихся обслуживанием парка и его объектов.



Еще одно выгодное предложение для потенциальных инвесторов и партнеров — индустриальный парк, созданный ММК в 2016 году на площадке бывшего калибровочного завода. В 2017 году ООО «ММК-Индустриальный парк» получило аккредитацию в Минпромторге РФ, что позволило его резидентам получать государственную поддержку для субъектов малого и среднего бизнеса. Так, среди налоговых льгот для инвесторов — нулевые ставки налога на имущество и транспортного налога, а также пониженная на 3,5% региональная составляющая ставки налога на прибыль.



В парке площадью 65 га для инвесторов имеются промышленные помещения и вся необходимая инфраструктура, позволяющая в минимальные сроки запустить производственный процесс. Площадка обеспечена коммуникациями, транспортной инфраструктурой с развитой железнодорожной сетью, имеющей прямые выходы на внутренний железнодорожный парк ММК и Южно-Уральскую железную дорогу.



«ММК-Индустриальный парк» представляет собой успешный пример создания альтернативной точки экономического роста. В настоящее время в нем зарегистрировано почти 40 компаний, более 50% из которых — резиденты, занимающиеся промышленным производством. Создано около 1 тыс. рабочих мест, объем отгруженной продукции в 2021 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 23% и составил 3,7 млрд руб., а совокупный объем уплаченных налогов в прошлом году составил 238 млн руб.