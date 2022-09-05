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Вчера, 13:03

Синоптики прогнозируют на Среднем Урале заморозки 24-25 сентября

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. В Свердловской области 24-25 сентября прогнозируются ночные заморозки до минус 1-3 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни из-за воздействия атмосферного фронта температура на Среднем Урале начнет понижаться ежесуточно на два градуса.

«В предстоящие выходные дни 24-25 сентября с приходом на Урал нового Скандинавского антициклона, несущего прохладу, местами, особенно, на севере и востоке Свердловской области, ночами могут возникать заморозки -1,-3°, а днем температура будет 7-12°», — говорится в сообщении.

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