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В России снизили ставки по всем льготным госпрограммам кредитования малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 21.09.2022. В России снижены ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования: до 2,5% для среднего бизнеса и до 4% — для малых и микропредприятий. Это программа позволяет предпринимателям получить кредит в 48 банках (их список представлен на сайте Минэкономразвития РФ), сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Предельная ставка льготного кредита по программе 1764 теперь равна 10,25%. Она рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ + не более 2,75%». Займы, которые реализуются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», выдаются более чем в 100 банках.

Максимальная ставка по программе стимулирования кредитования опустилась до 10,5%. Предприниматели могут претендовать на кредиты на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах.

В Минэкономразвития добавили, что снижение ставок поможет сделать госпрограммы более привлекательными для бизнеса.

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