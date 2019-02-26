В России снизили ставки по всем льготным госпрограммам кредитования малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 21.09.2022. В России снижены ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования: до 2,5% для среднего бизнеса и до 4% — для малых и микропредприятий. Это программа позволяет предпринимателям получить кредит в 48 банках (их список представлен на сайте Минэкономразвития РФ), сообщается в Telegram-канале правительства РФ.



Предельная ставка льготного кредита по программе 1764 теперь равна 10,25%. Она рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ + не более 2,75%». Займы, которые реализуются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», выдаются более чем в 100 банках.



Максимальная ставка по программе стимулирования кредитования опустилась до 10,5%. Предприниматели могут претендовать на кредиты на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах.



В Минэкономразвития добавили, что снижение ставок поможет сделать госпрограммы более привлекательными для бизнеса.