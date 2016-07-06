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Сегодня, 12:03

Иностранные банки стали отказываться от обслуживания карт «Мир»

Иностранные банки стали отказываться от обслуживания карт российской платежной системы «Мир».

Как сообщает РИА «Новости», Народный банк Казахстана временно приостановил операции с картами «Мир» в банкоматах, но обслуживает их при оплате покупок и услуг.

Также с российской платежной системой перестали работать турецкие «Денизбанк» и «Ишбанк».

Газета «Известия» сообщила, что обслуживание карт «Мир» приостановили казахстанский банк «Халык» и вьетнамский BIDV.

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