В Первоуральске генеральным спонсором всероссийского командного экологического квеста «Чистые Игры» стал ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал генеральным спонсором командного экологического квеста «Чистые Игры», который прошел в Первоуральске. В рамках акции 30 волонтеров и 80 первоуральцев, в том числе сотрудники ПНТЗ, собрали 450 мешков мусора общим весом около 4 т, сообщает пресс-служба трубного завода.
«Благодаря усилиям ПНТЗ Первоуральск вошел в число 60 российских городов, где прошла акция «Чистые Игры». Здоровый экологический климат в городе присутствия — один из стратегических приоритетов предприятия и всей компании. Для этого мы внедряем лучшие природоохранные практики на производстве, а также активно поддерживаем общественные инициативы и привлекаем внимание горожан к вопросам экологии. Мы уверены, что именно такой комплексный подход позволяет эффективно решить нашу задачу по улучшению качества жизни в регионе присутствия», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
Мероприятие было организовано общественным движением «Город Первых», которое работает при поддержке ПНТЗ. Команды активистов провели уборку в лесном массиве рядом с Первоуральским политехникумом. За каждый собранный пакет мусора волонтерам начислялись баллы. Команды-победители в категориях «Подростки», «Взрослые» и «Семья», которые собрали наибольшее количество отходов за отведенное время, получили «Осенние Кубки чистоты Первоуральска» и ценные призы. Собранный мусор вывез и утилизировал региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами.
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