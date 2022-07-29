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«Россети ФСК ЕЭС» отремонтировали реактор подстанции 500 кВ «Ильково» в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировали реактор подстанции 500 кВ «Ильково», которая находится в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югре. Проведенные работы способствуют росту надежности электроснабжения западной части округа, где расположены крупные нефтегазодобывающие предприятия, сообщает пресс-служба компании.

Реактор является частью основного подстанционного оборудования и используется для компенсации реактивной мощности, стабилизации напряжения сети 500 кВ, а также для увеличения пропускной способности линий сверхвысокого напряжения. Специалисты выполнили ремонт основного оборудования и систем обеспечения работы реактора с заменой изношенных узлов и деталей, провели очистку масла. Регулярные ремонты способствуют росту надежности и безопасности оборудования.

К концу года будут также отремонтированы реакторы на крупнейшем питающем центре Ямала — подстанции 500 кВ «Холмогорская», обеспечивающей энергоснабжение Ноябрьского района Ямало-Ненецкого автономного округа и таких крупных потребителей, как «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» и «Газпромнефть». Также работы пройдут на подстанции 500 кВ «Нелым», обеспечивающей энергоснабжение потребителей Нефтеюганского района ХМАО — Югры и региональных предприятий, осуществляющих добычу и транспортировку нефти и газа.

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