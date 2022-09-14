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«Урал» вновь проиграл, но шансы на выживание в РПЛ все еще рабочие

Футбольный клуб «Урал из Екатеринбурга потерпел очередное поражение на старте сезона Российской Премьер-лиги. Однако команда все еще далека от катастрофической ситуации в турнирном плане.

Для болельщиков «Урала» последние игры любимой команды приносят гораздо меньше позитивных эмоций, чем им бы самим хотелось. А самое обидное в том, что в целом представители Свердловской области выглядят неплохо после смены тренера и прихода белорусского специалиста Виктора Гончаренко, однако команду преследует тотальное невезение.

«Урал» вновь проиграл, но шансы на выживание в РПЛ все еще рабочие

К примеру, в двух крайних матчах — против московского ЦСКА и грозненского «Ахмата», «Урал» проигрывал с одинаковым счетом 1:2, пропуская решающие мячи от соперников уже в компенсированное арбиторами время. А ведь удержи коллектив две ничьи в этих матчах, и турнирная ситуация выглядела бы уже не столь плачевно — вместо 4-х очков в активе было бы уже 6, а отставание от спасительной 12-й строчки составляло бы всего три балла.

Впрочем, и сейчас позиции «Урала» не выглядят совсем уж безнадежными, в чем можно убедиться, проанализировав котировки на исход сезона для команды из Екатеринбурга от известного букмекера Тенниси бет, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на российский футбол. Как в целом, так и на Премьер-лигу — в частности. И судя по коэффициентам, представленным аналитиками этой компании, вероятность того, что «Урал» займет одно из двух последних мест в таблице по итогам текущего сезона и напрямую вылетит в Первую лигу, составляет пока лишь 52% шансов. То есть обратный показатель — что уральцы смогут финишировать выше и побороться за право продолжить выступления в элитном российском дивизионе примерно 48%, а потому — вся борьба за главную цель сезона в команды впереди!

Отметим, что спасительными для «Урала» могут стать и 13-я с 14-й строчки в табели о рангах российского чемпионата. Как сообщает портал BetON, их обладателям по итогам сезона придется схлестнуться в переходных матчах с двумя командами из низшего дивизиона, но в любом случае — это куда более благоприятный вариант развития событий, чем прямой вылет этажом ниже.

Напомним, что у «Урала уже есть свежий опыт спасения от вылета, полученный клубом в прошлой кампании 2021/22 годов. Тогда команда из Екатеринбурга долгое время находилась «на дне» таблицы РПЛ и считалась претендентом на прямой вылет в низшую лигу, но, благодаря потрясающему финишному отрезку и четырем победам в пяти турах, «Уралу» удалось не только не вылететь, но и избежать переходных матчей. Команда тогда заняла 12-ю позицию, сохранив прописку в элите отечественного футбола.

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