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Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., курс евро не изменился

УрБК, Москва, 21.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 15 коп., до 60,01 руб., курс евро не изменился и составляет 60,05 руб.

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