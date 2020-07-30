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Вчера, 17:43

Правительство Свердловской области обсудит изменение платы за капитальный ремонт

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Правительство Свердловской области проведет онлайн-заседание 21 сентября. В повестку встречи включено 20 вопросов.

В числе обсуждаемых тем — изменение платы за капитальный ремонт домов в 2023 году. Тариф может вырасти с 10,51 руб. до 14,81 руб. за квадратный метр.

Помимо этого, в повестке значатся изменения в порядок ликвидации скотомогильников на территории региона.

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