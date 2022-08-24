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Вчера, 16:58

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%

УрБК, Москва, 20.09.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 59,95 руб., евро — 59,82 руб.

С начала сегодняшних торгов курс доллара США снизился на 0,4%, евро — на 0,6%.

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