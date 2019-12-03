Банк России намерен ввести ограничения на выдачу потребкредитов и микрозаймов

УрБК, Москва, 20.09.2022. Банк России намерен с 1 января 2023 года установить количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Ограничения могут затронуть до 10% от квартального объема выдачи кредитов и 14% — микрозаймов, сообщает «Прайм» со ссылкой на информационно-аналитический материал регулятора.
В ЦБ отмечают, что в последние месяцы наблюдается восстановление необеспеченного потребительского кредитования и возвращение рискованных практик. Ограничения нужны, чтобы не допустить роста доли таких займов.
В Банке России считают, что наращивание необеспеченных потребительских кредитов в условиях высокой неопределенности способствует росту рисков банковского сектора. Из-за этого может сильно увеличиться долговая нагрузка граждан. Вдобавок это негативно повлияет на структурную трансформацию отечественной экономики из-за недофинансирования корпоративного сектора и может привести к повышению долгосрочных макроэкономических рисков.
Для банков, имеющих универсальную лицензию, лимиты предлагается установить отдельно по показателю долговой нагрузки клиента и сроку в отношении необеспеченных потребительских кредитов и кредитов с лимитом кредитования. Доля кредитов, предоставленных заемщикам с долговой нагрузкой более 80%, получит ограничение в 25% от суммарного объема предоставленных потребкредитов. Долю необеспеченных потребительских кредитов со сроком более пяти лет предполагается ограничить на уровне 10%.
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