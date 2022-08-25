Компания «Россети Урал» стала первым предприятием Среднего Урала по реализации проекта «ДОБРО на предприятие»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Свердловской области на предприятии «Россети Урал» сегодня прошла первая выездная диспансеризация. Новый региональный проект «ДОБРО на предприятие» запустило региональное министерство здравоохранения. Он реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает отдел связям с общественностью энергетического предприятия.



Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева отметила, что запуск нового проекта позволит работникам промышленных предприятий региона вовремя проходить необходимые профилактические осмотры без отрыва от производства.



«На законодательном уровне прописано, что работодатель обязан предоставить оплачиваемый рабочий день сотруднику для прохождения диспансеризации. Но не все готовы сделать это. Да и жители подчас объективно не могут вычеркнуть себя из рабочего процесса даже на день. Диспансеризация непосредственно на предприятии станет отличным выходом из положения, особенно для тех компаний, где не на бумаге, а на деле реализуются внутренние корпоративные программы по сохранению здоровья сотрудников», — сказала заместитель министра.



На территории компании «Россети Урал» в Екатеринбурге сегодня с раннего утра работали три мобильных комплекса и 15 медиков. Сотрудники предприятия смогли пройти флюорографию, полный курс первого этапа диспансеризации и углубленной диспансеризации, а женщины дополнительно обследовались на маммографе и у гинеколога. Участие в профилактической акции приняли более 200 человек. Кроме того, желающие смогли пройти вакцинацию от гриппа и новой коронавирусной инфекции.



Первый заместитель генерального директора-главный инженер «Россети Урал» Владимир Рябушев заявил, что проект будет действовать во всех подразделениях «Россети Урал», в том числе в удаленных населенных пунктах региона.



«Мы как социально ответственная компания стремимся к повышению доступности и качества медицинской помощи для сотрудников, поэтому с радостью поддержали новый проект «ДОБРО на предприятие». Выездная диспансеризация пройдет во всех подразделениях «Россети Урал», в том числе и в удаленных населенных пунктах Свердловской области», — сказал Владимир Рябушев.



Выездная форма работы для медицинских учреждений региона не является новинкой. В период пандемии новой коронавирусной инфекции бригады медиков выезжали на предприятия и вакцинировали сотрудников, желающих защитить себя от опасной болезни. Руководство регионального минздрава отметило эффект такой формы работы и приняло решение продолжать подобные акции в будущем.