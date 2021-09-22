Собственные доходы бюджета Екатеринбурга в I полугодии составили 13,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Собственные доходы бюджета Екатеринбурга в I полугодии составили 13,2 млрд руб. Об этом рассказала начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева в ходе своего выступления перед депутатами городской думы.



«По итогам I полугодия собственные доходы Екатеринбурга составили 13,2 млрд руб. (49,2% к плану), межбюджетные трансферты — 16,4 млрд (50,6% к плану)», — цитирует слова А. Турунцевой пресс-служба администрации Екатеринбурга.



По ее словам, расходы городского бюджета в январе-июне составили 25,4 млрд руб. (40,9% к плану).



А. Турунцева также отметила, что в целом исполнение бюджета в текущем году идет по плану.



Напомним, что по итогам 2022 года доходы Екатеринбурга должны составить 56,4 млрд руб., расходы — 58 млрд руб.