УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:03

Собственные доходы бюджета Екатеринбурга в I полугодии составили 13,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Собственные доходы бюджета Екатеринбурга в I полугодии составили 13,2 млрд руб. Об этом рассказала начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева в ходе своего выступления перед депутатами городской думы.

«По итогам I полугодия собственные доходы Екатеринбурга составили 13,2 млрд руб. (49,2% к плану), межбюджетные трансферты — 16,4 млрд (50,6% к плану)», — цитирует слова А. Турунцевой пресс-служба администрации Екатеринбурга.

По ее словам, расходы городского бюджета в январе-июне составили 25,4 млрд руб. (40,9% к плану).

А. Турунцева также отметила, что в целом исполнение бюджета в текущем году идет по плану.

Напомним, что по итогам 2022 года доходы Екатеринбурга должны составить 56,4 млрд руб., расходы — 58 млрд руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.09.2021 Гордума Екатеринбурга утвердила отчет об исполнении бюджета муниципалитета за I полугодие

Гордума Екатеринбурга утвердила отчет об исполнении бюджета муниципалитета за I полугодие 2021 года, который на ...

16.09.2021 Доходы бюджета Екатеринбурга в I полугодии выросли почти на 9%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. Доходы бюджета Екатеринбурга в I полугодии 2021 года составили 25 млрд 658 млн руб. ...

26.05.2021 Доходы бюджета Екатеринбурга в I квартале составили 10,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Депутаты Екатеринбургской гордумы рассмотрели отчет об исполнении городского бюджета за ...

24.05.2016 Доходы бюджета Екатеринбурга в I квартале 2016 года составили 6,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2016. Доходы бюджета Екатеринбурга по итогам I квартала 2016 года составили 6,9 млрд руб., ...

14.10.2014 Доходы Екатеринбурга в I полугодии 2014 года составили более 15 млрд рублей

Доходы Екатеринбурга в I полугодии 2014 года составили 15 млрд 069 млн руб. или 52,7% от плановых показателей. Об этом ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности
Архив новостей
Сентябрь 2022 (493)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18