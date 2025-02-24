Заместителем главы Екатеринбурга по вопросам финансов назначена Анна Турунцева

Андрей Корюков назначен на должность замглавы администрации по вопросам стратегического планирования, экономики и финансам

Заместителем главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства назначен Алексей Кожемяко

Заместителем генерального директора — директором по экономике и финансам ОАО «Уралсвязьинформ» назначена Анна Горковенко

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2010. С 1 июня 2010 года заместителем генерального директора — директором по экономике и ...