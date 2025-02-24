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Заместителем главы Екатеринбурга по вопросам финансов назначена Анна Турунцева

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Заместителем главы Екатеринбурга по вопросам финансов назначена Анна Турунцева. Ранее она возглавляла финансовый департамент администрации. Соответствующий приказ подписал градоначальник Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

А. Турунцева в 1992 году закончила Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ) по направлению экономики, планирования промышленности. До этого она трудилась на Свердловском заводе точной механики.

В том же году она была принята на работу в финансово-бюджетное управление горадминстрации на должность главного специалиста отдела финансирования предприятий муниципальной собственности. С 2011 года и до текущего назначения замещала должность директора департамента финансов. Ее стаж работы в администрации города составляет 38 лет.
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