Заместителем главы Екатеринбурга по вопросам финансов назначена Анна Турунцева

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил нового руководителя Кировского района. Им ...03.10.2016 Алексей Кожемяко назначен первым заместителем главы администрации Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал приказ о назначении своим ...09.03.2016 Андрей Корюков назначен на должность замглавы администрации по вопросам стратегического планирования, экономики и финансам
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб назначил своим заместителем по ...20.01.2011 Заместителем главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства назначен Алексей Кожемяко
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2011. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб назначил Алексея Кожемяко на должность ...28.05.2010 Заместителем генерального директора — директором по экономике и финансам ОАО «Уралсвязьинформ» назначена Анна Горковенко
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2010. С 1 июня 2010 года заместителем генерального директора — директором по экономике и ...