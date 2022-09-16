В Екатеринбурге вырос спрос на просторные квартиры

По данным аналитического сервиса bnMap.pro, на рынке новостроек Екатеринбурга наметились серьезные изменения. Горожане стали активнее покупать просторное жилье — двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Аналитики связывают это со снижением инвестиционной привлекательности рынка недвижимости. Сейчас львиную часть сделок совершают семьи, которые остро нуждаются в улучшении жилищных условий.



Опубликованная статистика весьма показательна. В январе текущего года доля студий в структуре общего числа заключенных сделок (учитывались зарегистрированные договоры долевого участия) составляла 22%, однокомнатных квартир — 41%, двухкомнатных — 27%, трехкомнатных — 9%. Через полгода ситуация кардинально изменилась. К июню 2022 года доля студий снизилась на 5 процентных пунктов (до 17%), «однушек» — на 7 п. п. (до 34%). Сегмент «двушек» вырос на 5 п. п. (до 32%), «трешек» — на 6 п. п. (до 15%).



Таким образом, за шесть месяцев доля малогабаритного жилья в структуре сделок снизилась с 63% до 51%. В свою очередь, совокупная доля крупных квартир (с двумя и более комнатами) увеличилась с 37% до 49%.



Изменения структуры продаж привели к росту средней площади проданной квартиры. Если в январе текущего года этот показатель составлял 47 кв. м., то в июне — уже более 50 кв. м.



В Уральской палате недвижимости пока не спешат говорить о том, что на рынке жилья Екатеринбурга произошли кардинальные изменения.



«Посмотрим как будут развиваться события во II полугодии 2022 года. Предварительные цифры за август, которые мы сейчас видим, частично подтверждают, что произошел некий перелом. Однако я бы все равно пока не спешил с выводами. Есть два возможных варианта. Либо это новый тренд, либо кратковременный эпизод, который скоро завершится. Свердловские застройщики подтверждают, что у них вырос спрос на покупку квартир с несколькими комнатами площадью 50, 60 кв. м. Если такая ситуация сохранится продолжительное время, то девелоперы будут вынуждены корректировать структуру предложения в пользу более крупных помещений», — полагает начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.



Эксперт считает, что основная причина перераспределения спроса — сокращение числа сделок с инвестиционным подтекстом.



«В I квартале 2022 года на рынке было много необязательных сделок. Многие семьи пытались с помощью покупки жилья сохранить свои накопления. Граждане, как правило, инвестируют в приобретение малогабаритных квартир — это самый доступный и ликвидный продукт. Сейчас таких сделок не так много. На рынке доминируют покупатели, которые решают конкретные жилищные задачи. Они часто нацелены на приобретение более крупных квартир взамен компактных», — сообщил М. Хорьков.



Ранее о снижении инвестиционной привлекательности рынка недвижимости рассказывал руководитель аналитического отдела группы компаний «Новосел» Сергей Меньшенин. По его словам, за последние два года средняя цена предложения на первичном рынке Екатеринбурга выросла на 53%, на вторичном — на 37%.



«Рынок жилой недвижимости используется не только по прямому назначению, но и как инвестиционный инструмент. Наиболее вероятно, что его ожидает ценовое сдувание. Инвестиционный спрос в большинстве случаев создает в определенный период повышенный интерес, увеличивая объем поглощения, создавая дефицит и стимулируя рост цен. Значительное увеличение стоимости жилья создало ситуацию, при которой инвестиции в недвижимость утратили актуальность. За два года арендные ставки в Екатеринбурге выросли всего на 16%», — отмечал С. Меньшенин.



Как отмечают эксперты, спрос на малогабаритное жилье всегда возрастает в периоды экономической нестабильности и является одним из косвенных признаков снижающегося уровня жизни в стране. Многие семьи приобретают студии и «однушки», потому что их финансовые возможности крайне ограничены. По этой логике увеличение интереса свердловчан к покупке двух- и трехкомнатных квартир может свидетельствовать о том, что экономическая ситуация в стране и регионе в целом остается благоприятной.



Прогнозировать дальнейшее развитие событий крайне сложно. Нельзя исключать новый виток геополитической напряженности, который с высокой долей вероятности приведет к возвращению инвесторов на рынок жилья. Также аналитики допускают чувствительное снижение реальных доходов населения в ближайшие годы. Это тоже будет стимулировать спрос на малогабаритные квартиры. Если ситуация в экономике будет оставаться стабильной, то тренд по увеличению доли «двушек» и «трешек» в структуре сделок может оказаться долгосрочным.