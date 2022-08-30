УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:25

В Екатеринбурге восстановили горячее водоснабжение в доме № 2 на улице Патриса Лумумбы

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Коммунальные службы Екатеринбурга восстановили горячее водоснабжение в доме № 2 на улице Патриса Лумумбы к 14.00 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Причиной отключения стало техническое повреждение ветхих сетей, находящихся на балансе ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» министерства обороны РФ. Также уточним, что в августе текущего года произошло изменение технологической схемы подключения этого здания к коммунальным сетям, что позволило обеспечить жильцов горячей водой.

«Отметим, что многоквартирный дом на улице Патриса Лумумбы, 2 находится на особом контроле городских властей. В настоящее время ведется проектирование присоединения этого объекта к муниципальным коммунальным сетям для обеспечения более надежного тепло- и водоснабжения. Работы по переподключению дома планируется выполнить до конца года», — говорится в сообщении.

Всего в Екатеринбурге протянуто более 2,5 тыс. км коммунальных сетей, на которых ежедневно происходят сбои. Но благодаря своевременным ремонтам и переключениям на дублирующие источники снабжения или сети горожане не замечают большую часть нарушений, подчеркивают в пресс-службе администрации.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.08.2022 В Екатеринбурге досрочно восстановили горячее водоснабжение в доме на улице Патриса Лумумбы

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Екатеринбурге досрочно восстановили горячее водоснабжение в доме на улице Патриса ...

20.09.2019 В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по перекрестку улиц Патриса Лумумбы и Военной

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. В Екатеринбурге с 20.00 20 сентября до 06.00 27 сентября 2019 года закроют движение ...

12.07.2018 В Екатеринбурге частично закрыли движение по улице Военной

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В Екатеринбурге с 12 июля по 21 августа 2018 года на ремонт будет закрыт участок улицы ...

03.04.2018 В Екатеринбурге на два месяца закрыли движение по улице Патриса Лумумбы

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. ООО «Региональное ДРСУ» на время капремонта закрыло движение по улице Патриса Лумумбы в ...

07.03.2018 В Екатеринбурге почти на месяц закроют проезд по участку улицы Патриса Лумумбы

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2018. В Екатеринбурге движение транспорта по ул. Патриса Лумумбы на участке от Братской до ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности
Архив новостей
Сентябрь 2022 (493)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18