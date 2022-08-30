В Екатеринбурге восстановили горячее водоснабжение в доме № 2 на улице Патриса Лумумбы

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Коммунальные службы Екатеринбурга восстановили горячее водоснабжение в доме № 2 на улице Патриса Лумумбы к 14.00 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Причиной отключения стало техническое повреждение ветхих сетей, находящихся на балансе ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» министерства обороны РФ. Также уточним, что в августе текущего года произошло изменение технологической схемы подключения этого здания к коммунальным сетям, что позволило обеспечить жильцов горячей водой.



«Отметим, что многоквартирный дом на улице Патриса Лумумбы, 2 находится на особом контроле городских властей. В настоящее время ведется проектирование присоединения этого объекта к муниципальным коммунальным сетям для обеспечения более надежного тепло- и водоснабжения. Работы по переподключению дома планируется выполнить до конца года», — говорится в сообщении.



Всего в Екатеринбурге протянуто более 2,5 тыс. км коммунальных сетей, на которых ежедневно происходят сбои. Но благодаря своевременным ремонтам и переключениям на дублирующие источники снабжения или сети горожане не замечают большую часть нарушений, подчеркивают в пресс-службе администрации.