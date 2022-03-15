Екатеринбурженка оплатила 76 штрафов ГИБДД на сумму более 142 тыс. рублей после ареста ее автомобиля Mitsubishi Lancer

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Сотрудники специализированного отделения по взысканию штрафов ГУФССП России по Свердловской области произвели арест автомобиля жительницы Екатеринбурга, у которой имелось 76 неоплаченных штрафов ГИБДД. Общая сумма долга превышала 142 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.
Несмотря на своевременное получение уведомлений о необходимости оплатить штрафы, должница проигнорировала возможность добровольной оплаты. В результате чего сотрудники ГИБДД в ходе рейда выявили автомобиль, находящийся в собственности екатеринбурженки. Судебный пристав-исполнитель арестовал Mitsubishi Lancer, после чего женщина нашла возможность погасить задолженность.
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