Четверть работодателей РФ заявили о сокращении штата сотрудников

Только 13% работодателей России негативно оценивают свое положение рынке в ближайшей перспективе. Еще 37% уверены в стабильности компании, а 47% — в позитивном сценарии. Об этом говорится в исследовании сервиса по подбору персонала hh.ru.
При этом 34% работодателей заявили о том, что до конца текущего года планируют увеличить подбор персонала. О снижении объема найма сказали 13% компаний, а полностью остановить прием новых работников собираются только 5%. Еще 42% не хотят менять свои первоначальные планы на этот период. В 6% случаев решение еще не принято.
Также, согласно исследованию, с началом текущего кризиса количество сотрудников увеличилось в 38% компаний, в 25% — сократилось, а 36% случаев ничего не изменилось. При этом только 15% компаний считают, до конца года штат сотрудников у них уменьшиться, 27% не ожидают в этой части никаких перемен, а еще 51% думают, что штат вырастет.
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