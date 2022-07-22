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Численность рабочей силы в Свердловской области за год сократилась на 41 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в июле 2022 года составила 2 млн 081,5 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

Для сравнения: в июле прошлого года показатель составлял 2 млн 123,1 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе сократилась на 41,6 тыс. человек.

По последним данным, 2 млн 010,7 тыс. свердловчан являются занятыми, 70,7 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).

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