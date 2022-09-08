Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 20.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 сентября 2022 года. Курс долл. США вырос на 13,46 коп., до 60,16 руб., евро — на 16,86 коп., до 60,04 руб.