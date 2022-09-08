Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 20.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 сентября 2022 года. Курс долл. США вырос на 13,46 коп., до 60,16 руб., евро — на 16,86 коп., до 60,04 руб.
УрБК, Москва, 08.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября 2022 года. Курс долл. ...24.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 6,51 руб., курс евро — на 6,89 руб.
УрБК, Москва, 24.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2022 года. Курс долл. ...22.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 3,6 руб., курс евро — на 3,5 руб.
УрБК, Москва, 22.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 февраля 2022 года. Курс долл. ...18.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., курс евро — на 2 коп.
УрБК, Москва, 18.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 февраля 2022 года. Курс долл. ...17.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 74 коп., курс евро — на 82 коп.
УрБК, Москва, 17.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2022 года. Курс долл. ...