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Вчера, 18:01

Режевская центральная районная больница накопила перед поставщиками долг в 14,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Режевской центральной районной больнице прошла прокурорская проверка после сообщения в том, что учреждение накопило долги по госконтрактам в 14,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Выяснилось, что организация не оплатила оказанные ей услуги по поставке медикаментов, продуктов питания, расходных материалов и ЖКХ. При этом сами поставщики выполнили свои обязательства в полном объеме.

Прокуратура выдала руководителю больницы представление, по результатам рассмотрения которого все долги перед предпринимателями были погашены.

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