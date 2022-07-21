В Свердловской области 54% трудоустроенных граждан ищут подработку

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области 54% опрошенных граждан рассматривают поиск подработки на ближайшие три месяца в дополнение к основной деятельности. Об этом говорится в исследовании hh.ru.
Чаще всех о желании найти дополнительный источник заработка говорили представители сфер «Наука, образование» (64%), «Маркетинг, реклама, PR» (60%) и «Медицина, фармацевтика» (58%).
Не ищут подработку 36% свердловчан. Больше всего давших такой ответ оказалось в категориях «ИТ, интернет» (52%), «Безопасность» (51%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (49%).
О том, что у них уже есть дополнительный заработок, сказали 9% респондентов. Чаще всего об этом говорили представители областей «Маркетинг, реклама, PR» (14%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (14%) и «Автомобильный бизнес» (13%).
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. В июне 2022 года число активных резюме в Свердловской области выросло на 26% по ...23.06.2022 Более 50% жителей Среднего Урала заинтересованы в подработке
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Большинство жителей Свердловской области заинтересованы в дополнительных источниках ...22.03.2022 Почти 60% трудоустроенных жителей Среднего Урала хотели бы найти дополнительные источники дохода
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. 59% трудоустроенных жителей Свердловской области хотели бы найти дополнительные ...16.08.2016 HeadHunter: Треть жителей Екатеринбурга активно ищут подработку
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2016. Каждый третий (33%) житель Екатеринбурга не просто рассматривает варианты подработок, ...19.05.2016 HeadHunter: Ради трудоустройства 49% жителей Екатеринбурга готовы снизить свои зарплатные ожидания
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2016. Почти половина (49%) жителей Екатеринбурга готовы снизить свои зарплатные ожидания, ...