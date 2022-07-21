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В Свердловской области 54% трудоустроенных граждан ищут подработку

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области 54% опрошенных граждан рассматривают поиск подработки на ближайшие три месяца в дополнение к основной деятельности. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Чаще всех о желании найти дополнительный источник заработка говорили представители сфер «Наука, образование» (64%), «Маркетинг, реклама, PR» (60%) и «Медицина, фармацевтика» (58%).

Не ищут подработку 36% свердловчан. Больше всего давших такой ответ оказалось в категориях «ИТ, интернет» (52%), «Безопасность» (51%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (49%).

О том, что у них уже есть дополнительный заработок, сказали 9% респондентов. Чаще всего об этом говорили представители областей «Маркетинг, реклама, PR» (14%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (14%) и «Автомобильный бизнес» (13%).

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