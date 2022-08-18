Число выданных автокредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 21,4%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области в августе 2022 года выдали 1 тыс. 748 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 21,4% больше уровня предыдущего месяца этого же года (1 тыс. 440 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 8-е место среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (3,46 тыс. ед.), Московская область (3,11 тыс. ед.), Санкт-Петербург (2,9 тыс. ед.), Татарстан (2,77 тыс. ед.) и Краснодарский край (2,42 тыс. ед.).



В целом по стране в августе 2022 года выдали 55,9 тыс. автокредитов, что на 16,8% больше показателя предыдущего месяца этого года (47,9 тыс. ед.). При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года это число сократилось на 38,4% (90,8 тыс. ед.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, существенный рост выдачи автокредитов в мае-августе объясняется в первую очередь снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. При этом, по его словам, в последнее время и одобрение заявок на автокредиты находится на стабильном уровне в районе 30%.