На Южном Урале выдача автокредитов в августе выросла на 19,2%

УрБК, Челябинск, 19.09.2022. В Челябинской области в августе 2022 года выдали 1 тыс. 925 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 19,2% больше уровня предыдущего месяца этого же года (1 тыс. 615 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 7-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (3,46 тыс. ед.), на второй — Московская область (3,11 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (2,9 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (2,77 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (2,42 тыс. ед.).



При этом наиболее заметно выдача автокредитов за указанный период выросла в Волгоградской (плюс 36,5%) и Самарской (плюс 31,6%) областях, Чувашской Республике (плюс 29,6%), а также в Ставропольском крае (плюс 29,4%) и Кировской области (плюс 28,6%).



В целом по стране в августе 2022 года выдали 55,9 тыс. автокредитов, что на 16,8% больше показателя предыдущего месяца этого года (47,9 тыс. ед.). Отмечается, что этот показатель растет пятый месяц подряд.