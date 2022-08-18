На Южном Урале выдача автокредитов в августе выросла на 19,2%

УрБК, Челябинск, 19.09.2022. В Челябинской области в августе 2022 года выдали 1 тыс. 925 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 19,2% больше уровня предыдущего месяца этого же года (1 тыс. 615 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 7-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (3,46 тыс. ед.), на второй — Московская область (3,11 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (2,9 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (2,77 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (2,42 тыс. ед.).
При этом наиболее заметно выдача автокредитов за указанный период выросла в Волгоградской (плюс 36,5%) и Самарской (плюс 31,6%) областях, Чувашской Республике (плюс 29,6%), а также в Ставропольском крае (плюс 29,4%) и Кировской области (плюс 28,6%).
В целом по стране в августе 2022 года выдали 55,9 тыс. автокредитов, что на 16,8% больше показателя предыдущего месяца этого года (47,9 тыс. ед.). Отмечается, что этот показатель растет пятый месяц подряд.
УрБК, Челябинск, 18.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года выдали 1 тыс. 577 кредитов на покупку новых и ...20.06.2022 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае автокредитов
УрБК, Челябинск, 20.06.2022. В Челябинской области в мае 2022 года выдали 937 кредитов на покупку новых и подержанных ...17.05.2022 Южный Урал стал лидером среди регионов РФ по приросту числа выданных в апреле автокредитов
УрБК, Челябинск, 17.05.2022. В Челябинской области в апреле 2022 года выдали 629 кредитов на покупку новых и ...15.02.2022 На Южном Урале число выданных автокредитов за год сократилось на 13,4%
УрБК, Челябинск, 15.02.2022. В Челябинской области в январе 2022 года выдали 2 тыс. 096 кредитов на покупку новых и ...04.02.2022 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год увеличился на 35,9%
УрБК, Челябинск, 04.02.2022. В Челябинской области в 2021 году выдали кредиты на покупку новых и подержанных ...