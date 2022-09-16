Курс доллара США на Московской бирже составляет 60,22 руб., евро — 60,15 руб.

УрБК, Москва, 19.09.2022. В первые часы торгов на Московской бирже курс доллара снижается, а евро — растет. По состоянию на 10.40 мск курс долл. США составляет 60,22 руб., евро — 60,15 руб. На момент закрытия торгов 16 сентября курс долл. США составлял 60,27 руб., евро — 59,81 руб.

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