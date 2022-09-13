По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США

За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 млрд долл. США. По итогам года ожидается сумма в 20 млрд долл. США. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«По данным ФТС России, за три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на $9,4 млрд (только за август $3,1 млрд). Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее $20 млрд», — сказал Д. Мантуров.
Отметим, что ранее министр промышленности и торговли России говорил о продлении действия механизма параллельного импорта в стране на весь 2023 год, а также о возможности его распространения на 2024 и последующие года.
Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя. Такая схема поставки стала актуальной из-за того, что многие западные компании отказались работать на территории России.
УрБК, Москва, 19.09.2022. За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 ...13.09.2022 ФТС: Под видом параллельного импорта в РФ чаще всего ввозят поддельную одежду, детские игрушки и парфюмерию
УрБК, Москва, 13.09.2022. Заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин на полях Восточного ...07.09.2022 В России продлят параллельный импорт на весь 2023 год
УрБК, Москва, 07.09.2022. Действие механизма параллельного импорта в России будет продлено на весь 2023 год. Также ...02.09.2022 Программу параллельного импорта в РФ продлят на 2023 год
УрБК, Москва, 02.09.2022. Срок действия программы параллельного импорта в России будет увеличен. Об этом рассказал ...15.08.2022 Объем параллельного импорта в РФ достиг 6,5 млрд долларов США
Стоимость ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта товаров составила 6,5 млрд долл. США. К концу года объем ...