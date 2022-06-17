Капитальный ремонт ДИВСа в Екатеринбурге обойдется в 258 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Екатеринбурге состоится капитальный ремонт Дворца игровых видов спорта (ДИВС). Согласно данным на сайте госзакупок, на эти цели будет направлено более 258 млн руб. Эти деньги выделят из бюджета Свердловской области в виде субсидий.
В техзадании обозначено, что подрядчику предстоит подготовить помещения здания и инженерной инфраструктуры ДИВСа в соответствие со стандартами FIVB и FISU. Также необходимо обеспечить беспрерывную работу всех систем объекта во время проведения международных мероприятий.
Прием заявок продлится до 3 октября, победителя назовут 4 октября.
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