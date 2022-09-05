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Вчера, 09:03

В Екатеринбурге квартиры на вторичном рынке за год подорожали на 15%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. По состоянию на 12 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 99 тыс. 531 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«За неделю и месяц показатель остался без существенных изменений. Средняя цена увеличилась по сравнению с началом года на 6,3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 15,1%», — говорится в сообщении.

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