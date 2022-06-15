22% россиян сократили траты на еду и товары первой необходимости

УрБК, Москва, 16.09.2022. В России с 5 по 11 сентября доля граждан, имеющих сбережения, выросла с 49 до 53%. Об этом говорится в исследовании «Ромир», сообщает «Прайм».



«Каждый пятый россиянин, по данным прошлой недели, готов вложиться в здоровье при наличии свободных сбережений», — отмечают аналитики.



Также в исследовании говорится, что 49% россиян решили уменьшить расходы на дорогостоящие продукты, чтобы преодолеть экономические трудности. В предыдущую неделю их доля составляла 39%.



22% граждан сократили траты на еду и товары первой необходимости. Наиболее популярным способом экономии стала покупка товаров по акциям и скидкам.