22% россиян сократили траты на еду и товары первой необходимости

УрБК, Москва, 16.09.2022. В России с 5 по 11 сентября доля граждан, имеющих сбережения, выросла с 49 до 53%. Об этом говорится в исследовании «Ромир», сообщает «Прайм».
«Каждый пятый россиянин, по данным прошлой недели, готов вложиться в здоровье при наличии свободных сбережений», — отмечают аналитики.
Также в исследовании говорится, что 49% россиян решили уменьшить расходы на дорогостоящие продукты, чтобы преодолеть экономические трудности. В предыдущую неделю их доля составляла 39%.
22% граждан сократили траты на еду и товары первой необходимости. Наиболее популярным способом экономии стала покупка товаров по акциям и скидкам.
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