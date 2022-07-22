Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 8 до 7,5%, сообщает пресс-служба регулятора.



«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», — говорится в сообщении.



Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2022 года.



Напомним, что 28 февраля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Уже в начале апреля регулятор начал длительный цикл смягчения монетарной политики. До конца июля ЦБ провел пять раундов снижения ключевой ставки. До сегодняшнего дня она составляла 8%. Непрерывное снижение связано с замедлением инфляции, крепким курсом рубля и необходимостью поддержать экономику в условиях санкций.



Ранее о необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки неоднократно говорили представители правительства РФ и бизнес-объединений. По оценкам экспертов, этот шаг поддержит рынок розничного кредитования и инвестиционные программы бизнеса.