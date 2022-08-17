На ЕВРАЗ Узловой ввели в эксплуатацию собственную электроподстанцию

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. На ЕВРАЗ Узловой введена в эксплуатацию собственная электроподстанция. Строительство РП-10 началось в феврале, летом были завершены все пусконаладочные работы, а в сентябре установка была введена в строй.
Как сообщает управление по связям с общественностью компании, сегодня площадка будущего завода ЕВРАЗа является основным абонентом Центральной подстанции особой экономической зоны «Узловая». Мощность РП-10 составляет порядка 12 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством строящийся ванадиевый завод, который будет выпускать порядка 19 тыс. физических тонн пентоксида ванадия в год.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Также в сентябре завершена прокладка газопровода до территории ЕВРАЗ Узловая, который будет питать котельную, печь обжига и другие производственные объекты.
Помимо этого, строители приступили к отделке фасадов Центрального склада хранения материалов и возведению стен здания административно-бытового комбината.
Отмечается, что с начала года на строительной площадке ЕВРАЗ Узловая залито 13 тыс. кубометров бетона, смонтировано порядка 380 т металлоконструкций.
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