ЦБ: Динамика деловой активности в России складывается лучше ожиданий

УрБК, Москва, 16.09.2022. Динамика деловой активности в РФ складывается лучше, чем прогнозировал в июле Банк России. Об этом свидетельствуют данные по ВВП за II квартал и оперативные индикаторы. При этом сохраняется выраженная неоднородность тенденций в отраслевом и региональном разрезах, говорится в сообщении регулятора.



Значительная часть предприятий все еще испытывает проблемы с производством и логистикой. Однако деловые настроения продолжают улучшаться по ходу диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Вдобавок широкому кругу предприятий удается подстроиться к работе в новых условиях, отмечают в ЦБ.



По данным регулятора, потребительская активность остается сдержанной. Причинами этого стали снижение реальных доходов населения и склонность домашних хозяйств к сбережению. На последнее повлияли как общая экономическая неопределенность, так и сократившееся предложение ряда товаров и услуг.



Как отмечают представители ЦБ, на рынке труда положение остается стабильным. Число вакансий снизилось, но уровень безработицы близок к историческим минимумам. Адаптация рынка труда к изменившимся условиям во многом происходит через механизм неполной занятости и подстройку реальных заработных плат.