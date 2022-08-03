ЦБ: Динамика деловой активности в России складывается лучше ожиданий

УрБК, Москва, 16.09.2022. Динамика деловой активности в РФ складывается лучше, чем прогнозировал в июле Банк России. Об этом свидетельствуют данные по ВВП за II квартал и оперативные индикаторы. При этом сохраняется выраженная неоднородность тенденций в отраслевом и региональном разрезах, говорится в сообщении регулятора.
Значительная часть предприятий все еще испытывает проблемы с производством и логистикой. Однако деловые настроения продолжают улучшаться по ходу диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Вдобавок широкому кругу предприятий удается подстроиться к работе в новых условиях, отмечают в ЦБ.
По данным регулятора, потребительская активность остается сдержанной. Причинами этого стали снижение реальных доходов населения и склонность домашних хозяйств к сбережению. На последнее повлияли как общая экономическая неопределенность, так и сократившееся предложение ряда товаров и услуг.
Как отмечают представители ЦБ, на рынке труда положение остается стабильным. Число вакансий снизилось, но уровень безработицы близок к историческим минимумам. Адаптация рынка труда к изменившимся условиям во многом происходит через механизм неполной занятости и подстройку реальных заработных плат.
По итогам июля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до отметки 54,7 пункта против ...03.08.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в июле вырос до 54,7 пункта
УрБК, Москва, 03.08.2022. По итогам июля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...03.06.2022 Индекс деловой активности в сфере услуг в России в мае вырос до 48,5 пункта
УрБК, Москва, 03.06.2022. По итогам мая 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...03.03.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в феврале вырос до 52,1 пункта
УрБК, Москва, 03.03.2022. По итогам февраля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...03.03.2021 В России замедлились темпы восстановления деловой активности
УрБК, Москва, 03.03.2021. Темпы восстановления деловой активности в России замедлились, говорится в исследовании IHS ...