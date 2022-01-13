На ММК проходят опытно-промышленные испытания цифровой системы для контроля качества продукции

УрБК, Магнитогорск, 16.09.2022. В листопрокатном цехе № 11 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) проходят опытно-промышленные испытания автоматизированной системы-советчика для внутренней аттестации готовой продукции — рулонов, производимых на агрегате непрерывного горячего цинкования.



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, цифровое решение, в основе которого лежат методы машинного обучения и предиктивной аналитики, направлено на повышение качества металлопродукции и предупреждение возможных претензий от потребителей.



«Система разработана на основе данных, получаемых с дефектоскопа компании Parsytec, который при помощи специального сканера и программного обеспечения анализирует движущуюся ленту, обнаруживая и классифицируя возможные дефекты по всей ее ширине. Дефектоскоп в автоматическом режиме способен распознавать более 40 изъянов металлопродукции, таких как дыры, вкатанные частицы, пленку, окалину и другие, и выдавать оператору дефектограмму рулона», — говорится в сообщении.



Используя информацию с дефектоскопа и математическую модель, обученную на исторических данных о результатах аттестации рулонов, система выдает рекомендацию присвоить каждому произведенному рулону статус «годный» или «брак». Кроме того, на этапе отгрузки готовой продукции потребителю система-советчик будет оценивать вероятность поступления претензии от потребителя: в случае положительного заключения продукция будет отправляться на дополнительное обследование (визуальный осмотр, изучение дефектограмм и проч.). Если будет обнаружено, что металл не соответствует требованиям потребителя, отгрузка производиться не будет.



Отмечается, что ММК постоянно работает над повышением удовлетворенности своих потребителей. Система-советчик, разработанная специалистами центра компетенций математического моделирования и продвинутой аналитики «ММК-Информсервис», позволит значительно снизить вероятность поставок продукции, не соответствующей требованиям заказчика, что сократит количество рекламаций от потребителей. В период тестирования при проведении внутренней аттестации рулонов агрегата непрерывного горячего цинкования в листопрокатном цехе № 11 новое решение показало эффективность на уровне 91%.