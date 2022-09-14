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Главы муниципалитетов Екатеринбургской агломерации обсудили реализацию инфраструктурных проектов

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. В Березовском 15 сентября состоялось заседание координационного совета Екатеринбургской агломерации. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который принимал участие в мероприятии.

«Главы входящих в нее муниципалитетов обсудили реализацию совместных проектов в сфере жилого строительства, развития коммунальной инфраструктуры, создания единой системы управления дорожным движением. Это актуальный вопрос — ежедневно поездки из одного города в другой совершают сотни тысяч людей», — сообщил А. Орлов.

Помимо этого, на встрече затрагивались вопросы развития сети детских загородных лагерей.

Добавим, что на этой неделе А. Орлов рассказал, что приблизительная стоимость реализации проекта наземного метро в Екатеринбурге превышает 100 млрд руб.

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