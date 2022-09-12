Транспортные планы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил на московском форуме «Российская неделя ГЧП», где представил опыт уральской столицы в области развития муниципально-частного партнерства. В том числе он рассказал о двух проектах, которые реализуются в городе совместно с РЖД, — наземном метро и транспортно-логистическом центре «Екатеринбург».



«Наземное метро — это система железнодорожного общественного транспорта, призванная стать каркасом Екатеринбургской агломерации. Стоимость проекта составляет более 100 млрд рублей. Сегодня мы готовим документы, необходимые для принятия решений о тарифах наземного метро», — сообщил градоначальник.



Первый шаг к реализации этого проекта был сделан летом текущего года во время выставки «Иннопром-2022». Алексей Орлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников заключили трехстороннее соглашение о создании Новокольцовского маршрута. В документе были закреплены зоны ответственности субъекта, муниципалитета и РЖД, в том числе в вопросах градостроительства, корректировки генерального плана развития Екатеринбурга, формирования единого агломерационного тарифа.



В рамках создания Новокольцовского маршрута проложат 31 км железной дороги, соединяющей 15 остановочных пунктов, в том числе несколько знаковых локаций уральской столицы: железнодорожный вокзал, Деревню Универсиады, «Екатеринбург-Экспо», «Сима-Ленд» и аэропорт Кольцово. Предполагается, что маршрутом смогут воспользоваться более 17 млн человек в год.



Также летом администрация Екатеринбурга, ОАО «РЖД» и ГК «КОРТРОС» подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железнодорожной линии общего пользования (маршрут «Юго-Западный»). Он предполагает запуск подземной электрички для повышения транспортной доступности Академического района. В рамках соглашения эксперты РЖД проработали трассировку подземной городской электрички по территории второй очереди застройки планировочного района Академического. Протяженность линии по территории восьмого района уральской столицы в тоннеле мелкого заложения составит 3,5 км. Такой вариант сообщения должен повысить транспортную доступность Академического и одновременно позволит использовать пространство над тоннелем для территорий общего пользования: проездов, парковок и зон отдыха.



Помимо этого, А. Орлов на «Российской неделе ГЧП» рассказал, что транспортно-логистический узел «Екатеринбург» уже добавлен в схему территориального планирования Свердловской области и должен стать главным элементом логистического каркаса региона. Этот проект приоритетен для развития Екатеринбургского, Сысертского и Арамильского городских округов.



«Реализовав проект, мы сформируем современный транспортно-логистический узел международного, всероссийского и межрегионального масштаба», — подчеркнул глава города.



Кроме того, градоначальник рассказал о планах администрации Екатеринбурга, правительства Свердловской области и Уральского завода транспортного машиностроения (Уралтрансмаш) заключить договор на поставку трамваев. Это позволит обновить транспортный парк уральской столицы и обеспечить заказами местное предприятие.



«Сейчас мы совместно с Институтом государственно-частного планирования прорабатываем вопрос создания центра компетенций по городскому электротранспорту. Орган должен будет наладить производство трамваев с автономным ходом на базе Уралтрансмаша», — отметил А. Орлов.



Также напомним, что ранее появилась информация о выделении Екатеринбургу 1 млрд руб. из федеральной казны на приобретение новых троллейбусов. Еще 225 млн руб. будет добавлено из областного и федерального бюджетов. Этого хватит на 45 новых машин, что позволит на 25% обновить троллейбусный парк уральской столицы.



В городе также ежегодно проводятся ремонты объектов улично-дорожной сети, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этот сезон было отремонтировано 15 участков. Общая протяженность отреставрированных автодорог составила 17 км, а площадь — 300 тыс. кв. м.



На 2023 год уже запланировано в рамках нацпроекта установить в уральской столице 450 светофоров с умным оборудованием. Они должны будут появиться на 27 старых участках, где светофоры устарели, а электрические сети изношены.



Всего будет смонтировано 273 транспортных и 182 пешеходных светофора, включая 177 устройств с бело-лунной секцией. Они будут сообщать водителям о наличии пешеходов за поворотом.



Предполагается, что новое оборудование добавит стабильности в работу операторов. Функция подсчета транспортных потоков позволит более тщательно и корректно выбирать режимы регулирования работы светофоров. Сейчас это тоже происходит исходя из текущей транспортной ситуации, однако регуляция идет практически в ручном режиме. За счет установленных камер вся информация будет собираться в электронном виде, что позволит оперативно вносить корректировки в режим работы светофорных объектов.